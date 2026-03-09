English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2026ರ ಹೊಸ ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

2026ರ ಹೊಸ ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

ಹೊಸ ಹುಂಡೈ ವರ್ನಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗವು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಿಲ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದು, ಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.‌

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 9, 2026, 03:49 PM IST
  • ಹುಂಡೈನಿಂದ 2026ರ ಹೊಸ ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಈ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
  • ಹೊಸ ವೆರ್ನಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 10,98,400 ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ

2026ರ ಹೊಸ ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಆಟೋ ಮೇಜರ್ ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ಘಟಕವಾದ ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಡಾನ್ ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ 2026ರ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ವೆರ್ನಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನ 10,98,400 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸೆಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೆರ್ನಾ ಇನ್ನೂ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ, ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ ಮತ್ತು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಟಸ್‌ನಂತಹ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೆರ್ನಾದ ಹಿಡಿತ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ

ಹೊಸ ವೆರ್ನಾ ಕಾರು HX2, HX4, HX6, HX6+, HX8, ಮತ್ತು HX10 ಎಂಬ ಆರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ₹10.98 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ₹18.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಇದೆ.

ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು

* 1.5-ಲೀಟರ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್
* 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್

ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?

ಹೊಸ ವೆರ್ನಾದ ಹೊರಭಾಗವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಪ್ಪು ಕ್ರೋಮ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗ್ರಿಲ್, ಡ್ಯುಯಲ್ LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್‌ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರು 16-ಇಂಚಿನ ಡೈಮಂಡ್-ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನಿಲುವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ರಸ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೆರ್ನಾ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗಲವಾದ ಸೆಡಾನ್ ಆಗಿದ್ದು, 2,670 ಮಿಮೀ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಅದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Rate: ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕುಸಿಯಿತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ಬಂಗಾರದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ!

ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ

* ಉದ್ದ: 4,565 ಮಿ.ಮೀ.
* ಅಗಲ: 1,765 ಮಿ.ಮೀ.
* ವೀಲ್‌ಬೇಸ್: 2,670 ಮಿ.ಮೀ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಲಾಸಿ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನ್ ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಬಾಹ್ಯ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಹೊಸ ವೆರ್ನಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಹ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಶ್ಲೇನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಡಿ-ಕಟ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಥೆರೆಟ್ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೀಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚಾಲಕನ ಸೀಟು 8-ವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೀಟು 4-ವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಕ್-ಇನ್ ಸಾಧನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಹುಂಡೈ ಬ್ಲೂಲಿಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ವನಿ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು 

* ಡ್ಯುಯಲ್ 10.25-ಇಂಚಿನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್
* ಹಿಂಭಾಗದ ಕಿಟಕಿ ಸನ್‌ಶೇಡ್
* ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಂಕ್
* 528 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್
* ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್
* ಮುಂಭಾಗದ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಆಸನಗಳು
* ಸುತ್ತುವರಿದ ಬೆಳಕು
* ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಹಲವು ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು 

* ಬೋಸ್ 8-ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
* ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಫಲಕಗಳು
* ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ
* ವಿದ್ಯುತ್ ಸನ್ರೂಫ್
* ಸರೌಂಡ್ ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್
* ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ

ಹೊಸ ವರ್ನಾ 1.5-ಲೀಟರ್ MPi ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ IVT ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಸರಣದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ GDi ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DCT ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಸರಣದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್ 160 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 253 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೆಡಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಇಕೋ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್‌ಗಳು, ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐಡಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ & ಗೋ (ISG) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Stock Market: ಮುಂದುವರಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ; ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌-ನಿಫ್ಟಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!!

75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಹುಂಡೈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 20 ಸುಧಾರಿತ ಚಾಲಕ ಸಹಾಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಮ್, ಮಳೆ-ಸೆನ್ಸಾರ್ ವೈಪರ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಥಿರತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳು, ಟೈರ್ ಒತ್ತಡ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮೌಂಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೊಸ ವೆರ್ನಾ ವರ್ಧಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

