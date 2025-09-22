English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೊಸ ಗವರ್ನರ್ ಸಹಿಯ 50 ರೂ. ನೋಟು ಬಿಡುಗಡೆ : ಈಗಿರುವ ಹಳೆಯ ನೋಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ RBI

ಹೊಸ ಗವರ್ನರ್ ಸಹಿ ಇರುವ ನೋಟು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಳೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಈಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ.  ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಖುದ್ದು ಆರ್‌ಬಿಐ  ನೀಡಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 22, 2025, 06:28 PM IST
  • ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ
  • ಹೊಸ 50 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
  • ಹೊಸ ಗವರ್ನರ್ ಸಹಿ ಇರುವ ನೋಟು ಇದು

ಹೊಸ ಗವರ್ನರ್ ಸಹಿಯ 50 ರೂ. ನೋಟು ಬಿಡುಗಡೆ : ಈಗಿರುವ ಹಳೆಯ ನೋಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ RBI

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸಹಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ  50 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹೊಸ ಗವರ್ನರ್ ಸಹಿ ಇರುವ ನೋಟು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಳೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಈಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ.  

ಹೊಸ  50 ರೂ. ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ? : 
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೋಟು ಕೂಡಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ (ಹೊಸ) ಸರಣಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೋಟಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅದೇ ಚಿತ್ರವಿದ್ದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತೆ!

ಹೊಸ ನೋಟುಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಹು ಮುಖ್ಯ  ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ,   ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಸಹಿ. ಈ ಸಹಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಹಳೆಯ 50 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೇ? : 
ಇನ್ನು ಹೊಸ ನೋಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಾ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಗವರ್ನರ್‌ಗಳ ಸಹಿ ಹೊಂದಿರುವ 50  ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೊಸ ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ, ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. 

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಹಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? : 
ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಹಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹೊಸ ಗವರ್ನರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿಡುವಾಗ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು! ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು

