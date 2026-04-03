ಬಜಾಜ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ.. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!!

ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಲ್ಸರ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತಿದೆ. ಪಲ್ಸರ್ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.    

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 3, 2026, 04:15 PM IST
Bajaj Pulsar 350CC: ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಲ್ಸರ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತಿದೆ. ಪಲ್ಸರ್ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಂಜಿನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಜಾಜ್ ಇದನ್ನ 373 ಸಿಸಿಯಿಂದ 349.13 ಸಿಸಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ 40% ತೆರಿಗೆಯಿದೆ. 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ 18% ತೆರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಬೈಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಜಾಜ್ ಈ ಹೊಸ 349.13 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಪಲ್ಸರ್ NS400Z ಮತ್ತು ಡೊಮಿನಾರ್ 400 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸ & ನೋಟ: ಹೊಸ 350cc ಪಲ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ನೋಟ, ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ '373cc' ಗುರುತು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ: ಎಂಜಿನ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ 40.6 PS ಶಕ್ತಿ, 33.2 Nm ಟಾರ್ಕ್. ಹಳೆಯ ಶಕ್ತಿ 43 PS ಶಕ್ತಿ, 35 Nm ಟಾರ್ಕ್. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಗಮ ಸವಾರಿಗಾಗಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥ್ರೊಟಲ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಜಾಜ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ 43mm USD ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳು, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಬೆಳಕು: ಶಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್, ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ 'ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ' ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

