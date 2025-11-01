English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ತಡೆಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..!

ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ (.com, .in, ಇತ್ಯಾದಿ) ಹೊಸ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಡೊಮೇನ್ ".bank.in" ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ RBI ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 1, 2025, 07:27 PM IST
  • ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
  • bank.in” ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ತಡೆಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸರುಗಳಾದ .com, .in ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡೊಮೇನ್ ".bank.in"ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ RBI ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ ನಟನಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಯನತಾರ..! ಆದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ

ಈ ಕ್ರಮವು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.RBI ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2025ರಂದು ಈ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025ರೊಳಗೆ ವಲಸೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಾದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ".bank.in" ಡೊಮೇನ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ".bank.in" ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಜವಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಂಚಕ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು ಎಂದು RBI ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು RBI ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IDRBT) ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಡೊಮೇನ್ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ (NIXI) ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. IDRBT ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 700 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 5 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ!

NBFCಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಡೊಮೇನ್ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು (NBFCಗಳು) ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ".fin.in" ಎಂಬ ಹೊಸ ಮೀಸಲಾದ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು RBI ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ".bank.in" ಡೊಮೇನ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಈ ಹೊಸ ಡೊಮೇನ್ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

