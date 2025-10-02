ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ : ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಅದು ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ತನ್ನ 8 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈಗ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐನಂತಹ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಇಪಿಎಫ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಲು ವಾರಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಮೊದಲು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10-11 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆ :
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ: ಈಗ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಮುಕ್ತಿ.
ತುರ್ತು ಸಹಾಯ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ತುರ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ನಗದು.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ - ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ UPI/ATM ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ- ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ? :
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ.
ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗುಂಪು :
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸವಾಲುಗಳೇನು? :
ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಬಲವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ಒ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಏಕೀಕರಣ ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಸೇವೆ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ?
ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ದೇಶದ 8 ಕೋಟಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಬಹುದು.