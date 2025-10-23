new gold discovery in India : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬನ್ಸ್ವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಈ 3ನೇ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗಣಿಯು ಸುಮಾರು 3 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅದಿರು (ore) ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪತ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಗಣಿಯು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಾಲು 25 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ (Kolar Gold Fields). ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಹೆಸರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೊಸ ಚಿನ್ನದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ಇದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಪತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಗಣಿಯು ಸೇರಿದೆ.
ಘಾಟೋಲ್-ಕಂಕರಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಈ ಹೊಸ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 940 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 113 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಅದಿರು ಇರುವುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 222 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಲೋಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಗಣಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಮೌಲ್ಯವಾದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರವಾನಗಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.