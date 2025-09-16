English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ : ಬದಲಾದ ನಿಯಮದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ

ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 5 ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾವಧಿಯ ನಂತರವೂ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ  4 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 16, 2025, 04:40 PM IST
  • ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ.
  • ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ನಿಯಮ

ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ : ಬದಲಾದ ನಿಯಮದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವ ನಿಯಮವೆಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  ಆದರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 5 ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾವಧಿಯ ನಂತರವೂ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 4 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.  

10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿ : 
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು 10 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 10 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ X ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಮೊತ್ತವು ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು  26 ರ ಬದಲು 30 ದಿನಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : SBI vs AXIS vs BoB vs ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್: ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಕಾರು ಸಾಲ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ₹10 ಲಕ್ಷದ EMI ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಗಂಭೀರ ದುರ್ನಡತೆ ಅಥವಾ ಅಶಿಸ್ತು : 
ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ, ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಅಶಿಸ್ತಿನ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 1972 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. 

ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣ : 
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ವಂಚನೆ, ದುರುಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಕ್ಕು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.  

ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ : 
ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಕಂಪನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ

ಕಂಪನಿಯು  ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ : 
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ಕಂಪನಿಯು ಮೊದಲು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮೊದಲು ಈ ಬಗ್ಗೆ  ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವೇನು? : 
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ,  ಅವರು 4 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು 4 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Gratuitygratuity eligibilityPayment of Gratuity ActGratuity Rules

