GST Reform effect on Cinema ticket: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ GST ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೊಸ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 5% ಮತ್ತು 18% ರ ಹೊಸ GST ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 12% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೂ. 100 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಈಗ 5% ಕಡಿಮೆ GST ದರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ರೂ. 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಮೊದಲಿನಂತೆ 18% ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: New GST: ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ 5% GST:
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) ಮಂಡಳಿಯು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. 5% ಮತ್ತು 18% ರ ಹೊಸ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ, ಹೊಸ GST ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರೂ. 100 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 5% ITC ಜೊತೆಗೆ 12% ದರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ 7% ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಿಂಗಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿತರಕರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: New GST Rates: ಬೈಕ್ಗಳು, ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ
ಭಾರತದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಂಘ ವಿನಂತಿ
ಭಾರತದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಂಘ (MAI) ಸರ್ಕಾರವನ್ನು 300 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು 5% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ರಮವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಆದಾಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.