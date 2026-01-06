English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ!

Income tax Act 2025: ಭಾರತದ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ. 1961 ರ ಹಳೆಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಹೊಸ 'ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025' ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಏನು? ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ? ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 6, 2026, 09:45 PM IST
  • ಡಿಜಿಟಲ್ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ
  • ಹೊಸ ಕಾನೂನು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿ

Income tax Act 2025: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಡಿಟಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2025 ರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 

ಹೊಸ ಕಾನೂನು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿರಿಲ್ ಅಮರ್‌ಚಂದ್ ಮಂಗಲದಾಸ್‌ನ ಪಾಲುದಾರ ಕುನಾಲ್ ಸವಾನಿ, ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2025 ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟು ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಮುಖರಹಿತ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿಎಂಡಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್‌ನ ಸಹ ಪಾಲುದಾರ ಶೆರ್ರಿ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಪೂರ್ವ-ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ತೆರಿಗೆದಾರರು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು CBDT ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರವರೆಗೆ ಹಳೆಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಘಾನಿಯಾ & ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲುದಾರ ರಿತಿಕಾ ನಯ್ಯರ್ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದ, ಒಂದೇ 'ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷ' ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ತಜ್ಞರು ಸಹ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿರುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೊದಲ ವರ್ಷವಾದ್ದರಿಂದ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯ ವಿವರಗಳು, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರು ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಎಂ ಹರೀಶ್ & ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲುದಾರ ಅನಿಲ್ ಹರೀಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಕೀಲರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

