Income Tax Rules: ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ: ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ!

Income Tax Latest News: 2026ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1,  2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಇದು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 13, 2026, 01:56 PM IST
  • 1961ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
  • ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು 2026-27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.

Income Tax Rules News: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 2026ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ. 

ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಂದರೆ:-
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಂದರೆ...
* ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ (TCS) ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
* ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
* ಆಡಿಟ್ ಮಾಡದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಐಟಿಆರ್-3 ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್-4 ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ. 
* ಒಂದು ಬಾರಿಯ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ವಿಂಡೋದಂತಹ ಕ್ರಮ ಘೋಷಣೆ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು 2026-27 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ (FY) ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? 
ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ 1961ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2025ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದು 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೂ 2026-27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Income Tax: ಮಾರ್ಚ್‌ 15ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ!

ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಿದ್ದ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ: 
2026ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಐಟಿಆರ್-3 ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್-4 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 31ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗಡುವು 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ನಂತರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

* ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ (TCS) ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್‌ನಂತೆ 2026ರ ಬಜೆಟ್ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು TCS ದರಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

- ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್‌ ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳ ಮೇಲಿನ TCS ದರಗಳನ್ನು 1% ರಿಂದ 2% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
- 5% ಇದ್ದ Sale of tendu leaves TCS ದರವನ್ನು 2%ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  
- 2026 ರ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ TCS ದರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 1%ರಿಂದ 2%ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
- ಖನಿಜ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ಟಿಸಿಎಸ್ ದರವನ್ನು 1% ರಿಂದ 2% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ TCS ದರಗಳನ್ನು 5% ಮತ್ತು 20% ದ್ವಿ ದರದಿಂದ 2% ಏಕ ಸ್ಥಿರ ದರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ LRS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  TCS ದರವನ್ನು 5% ರಿಂದ 2%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲ್ಸ್‌ ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌.. ಹುಷಾರ್!

* ಭದ್ರತಾ ವಹಿವಾಟು ತೆರಿಗೆ (STT) ಹೆಚ್ಚಳ:
ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭದ್ರತಾ ವಹಿವಾಟು ತೆರಿಗೆ (ಎಸ್‌ಟಿಟಿ) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (STT) ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರವು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳಂತಹ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ನೇರ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

* ಮರುಖರೀದಿ ತೆರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: 
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಷೇರುಗಳ ಮರುಖರೀದಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಷೇರು ಮರುಖರೀದಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರವರ್ತಕ ಷೇರುದಾರರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ 22% ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ 30% ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದರದೊಂದಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

* ಲಾಭಾಂಶದಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಡಿತ:
2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ  ತೆರಿಗೆದಾರರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026ರ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಭಾಂಶ ಆದಾಯವನ್ನು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ 20% ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

