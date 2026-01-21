ಏಪ್ರಿಲ್‌ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ; ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..

New IT Law: ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2026ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಲಿವೆ.
2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ಸಾಲನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಎನಿಸಲಿವೆ.
1961ರ ಹಳೆಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬದಲಾದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನು 2026ರ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಗೊಂದಲ ಏನು?
1961ರ ಹಳೆಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ವರ್ಷವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು 2025-26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನು?
ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ವರ್ಷವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಅದೇ ವರ್ಷ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವಧಿಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದ್ದ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ 2025ರ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯು ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ?
ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ಅದೇ ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐಟಿಆರ್ (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷವು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.