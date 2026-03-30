ಏಪ್ರಿಲ್‌ 01ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ.. ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಟೇಕ್‌ ಹೋಮ್‌ ಸ್ಯಾಲರಿ.. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

New Income Tax Rules: ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 01, 2026ರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 01, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳೇನು, ವೇತನ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು?
ಏಪ್ರಿಲ್ 01, 2026 ರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (CTC) ಅದೇ ಇರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ವೇತನ ಘಟಕಗಳ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಮೊದಲು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾದ ಭತ್ಯೆಗಳು, ಮರುಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ:
ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರನ್ವಯ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನವು ಒಟ್ಟು ಸಿಟಿಸಿಯ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಇದು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್) ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಂದರೆ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೂ ತೆರಿಗೆ:
ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಒದಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲೂ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ವಸತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕಚೇರಿ ವಾಹನ, ಚಾಲಕ, ಗೃಹ ಸೇವೆಗಳು, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚಗಳಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಮತು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:
ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ನಂತಹ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೌಕರರ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ವೇತನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೌಕರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.