ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ.. ನೌಕರರು, ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭ!

Income Tax Latest Update: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು- 2026 (Income Tax Rules 2026) ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ- 2025 ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರು ಜುಲೈ 31 ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ HRA ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಂಟು ನಗರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ದೆಹಲಿ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಪುಣೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು.
HRA ವಿನಾಯಿತಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಹೊಸ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ 50%ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟು HRA ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಸ್ತೃತ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ HRA ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಇದೆ. ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ವಿವರ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ HRA ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 124 ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ರಶೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಾಲೀಕರ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಆದಾಯವನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ HRA ಹಕ್ಕುಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.