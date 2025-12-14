New Labor Code: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮ ಘೋಷಣೆ! ನೌಕರರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ರಜೆ ನೀಡುಲು ನಿರ್ಧಾರ?

New Labor Code: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ 29 ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧ ಸಂಹಿತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಹಿತೆ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಹಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಕಡ್ಡಾಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯ ನಂತರವೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ವಿಷಯವೇ ‘ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ವಾರ’ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ಪೇನ್ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಬರಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ದಿನಗಳು ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮವಲ್ಲ; ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಔಪಚಾರಿಕ ಹಾಗೂ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ 40 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ ಸಿಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲವಚಿಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.