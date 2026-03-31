ಏ.1ರಿಂದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ: ಈಗ ಐದಲ್ಲ.. ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

New Gratuity Rules: ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2026-27ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದ್ದು ಇದು ನೌಕರರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ:
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸಹ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಂದರೆ ಏನು?
ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನ (ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎ), ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವರ್ಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಸೂತ್ರ:-
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ = ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊನೆಯ ಮೂಲ ವೇತನ × (15/26) × ಒಟ್ಟು ಸೇವೆ (ವರ್ಷಗಳು)
ಇಲ್ಲಿ:
15 = 15 ದಿನಗಳ ಕೂಲಿ
26 = ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು
₹50,000 ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಷ್ಟು?
ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಡೆದ ವೇತನ ₹50,000 ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದು.
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
50,000 × (15/26) × 1
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೈ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ= ₹28,847 (ಅಂದಾಜು)
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ₹50,000 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ 1 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹28,847 ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ vs ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ
ಅರ್ಹತೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯ 1 ವರ್ಷ ಸೇವೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ
ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಿತಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ₹20 ಲಕ್ಷ
ಪಾವತಿ ಸಮಯ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ
ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ. 10% ಬಡ್ಡಿ + ದಂಡ
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ:
>> ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ದುಡಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
>> ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
>> ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಲೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
>> ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಭಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
>> ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಹ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.