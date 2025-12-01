English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು : ಈಗ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ ಮೆಂಟ್

ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು? ಇದರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ನೋಡೋಣ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 1, 2025, 12:15 PM IST
  • ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ ಮೆಂಟ್
  • 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ
  • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು : ಈಗ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ ಮೆಂಟ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು? ಇದರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ನೋಡೋಣ.  

ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ ಮೆಂಟ್ : 
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ತಂದಿರುವ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು  ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ ಮೆಂಟ್. ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ವೇತನ, ರಜೆಯ ನಗದೀಕರಣ, ಬೋನಸ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಗಳು "ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್" ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್

48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ಯರ್ಥ : 
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅಥವಾ ವಜಾಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಕಂಪನಿಯು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವು ಕೇವಲ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ರಜೆಯ ನಗದು, ಬೋನಸ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮೊತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಹಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಲಸ ಬದಲಾದಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬರಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಬಂಪರ್ : ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? : 
- ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 
- ಈ ಹಿಂದೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ, ಕಾಗದಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಇಲಾಖಾ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. 
- ಈಗ, ಅವರು ನಿಗದಿತ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.  
- ಇದು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 
- ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚು, ಇಎಂಐ, ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
- ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ನಿಯಮವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 
- ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. 
- ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿಎಫ್, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯ : 
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲ. ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಇತ್ಯರ್ಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ವಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪಿಎಫ್ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ HR ನಡುವೆ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ವರೆಗೆ.. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲಿವೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು

ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ :  ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಣ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ? : 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕುಟುಂಬದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

