New Labour Code: ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ 50% ಮೂಲ ವೇತನ ರೂಲ್ಸ್‌ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರು ರೂಪಿಸುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

New Labour Code News: ನೂತನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 01, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇತನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು 50% ನಿಯಮ. ಇದು ವೇತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ? ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್) ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಗಳು:
ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧ ಸಂಹಿತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವೇತನವು ಈಗ ಸೀಮಿತ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ವೇತನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಇದರರ್ಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಮೂಲವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಗಳು, ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವಾ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಥಿರ-ಅವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ. "ಮಾಸಿಕ ಮೂಲ ವೇತನವು 15,000 ರೂ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ "ವೇತನದ ಏಕರೂಪದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. "ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಲುದಾರ ವಿಜಯ್ ಭರೇಚ್ ಹೇಳಿದರು.
ಏನಿದು 50% ವೇತನ ನಿಯಮ?
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಶೇ.50 ವೇತನ ನಿಯಮ. ವೇತನಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸುವ ಆದೇಶ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಗಳು ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾನೂನು ಸ್ವತಃ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಪಿಎಫ್, ಉದ್ಯೋಗಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಮೆ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ನಂತಹ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವೇತನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ವೇತನವು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಸಂಭಾವನೆಯ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು.
ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ:
"ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ವೇತನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಒಟ್ಟು ವೇತನದ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಇದು ಭತ್ಯೆಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವೇತನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ CTC ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ EPF ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಟೇಕ್-ಹೋಮ್ ವೇತನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು,” ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಟ್ಟು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ತಲುಪುವಾಗ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ವೇತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ (FAQs) ಗುಂಪನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. FAQ ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೇತನವನ್ನು ಸಂಭಾವನೆಯ 50 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ?
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ವೇತನ ನಿಯಮವು ನೌಕರರ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯು ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನದ ಮೂಲವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವೇತನ ಸಂಹಿತೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ "ಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ." ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ವೇತನ ರಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.