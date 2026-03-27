  • New Labour Code: ವೇತನ, ಪಿಎಫ್, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್.. ನೌಕರರ ಕೈ ಸೇರುವ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

New Labour Code: ವೇತನ, ಪಿಎಫ್, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್.. ನೌಕರರ ಕೈ ಸೇರುವ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

New Labour Codes: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.  ಅಂತಿಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 27, 2026, 05:18 PM IST
  • ವೇತನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಸವಾಲಿಗೆ ನೂತನ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ
  • ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
  • ರಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

Trending Photos

New Labour Code: ವೇತನ, ಪಿಎಫ್, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್.. ನೌಕರರ ಕೈ ಸೇರುವ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

New Labour Codes: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಏಕರೂಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ 29 ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸರಳೀಕೃತ ಸಂಹಿತೆಗಳಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಾನೂನುಗಳು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಆಯಾಮ ಒದಗಿಸುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. 

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ತರುತ್ತಿರುವ 4 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಯಾವುವು?
* ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ
* ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧ ಸಂಹಿತೆ
* ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ
* ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಹಿತೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತರಲುದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಹೊಸ 4 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿವೆ. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ ವಿವರವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇನ್ನೂ ರೂಪುಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ನೂತನ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
ವೇತನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಕಂಪನಿಗಳು ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನಿಗಧಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಲ್ಲ. ಸಂಬಳ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಇಂಥ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವೇತನ ರಚನೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ವೇತನ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ.

ಹೊಸ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ? 
ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ರಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಈಗ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.  

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ವೇತನದ ರಚನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಿರ-ಅವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ರಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 180 ದಿನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. 30 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯಾಗದ ರಜೆಯನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇತನ ದರಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ESIC ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಅರ್ಹತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಭವ:
ESIC ಮತ್ತು ಬೋನಸ್‌ಗಳಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಈಗ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳದ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ವೇತನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

