English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ! ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್‌..

new liquor policy: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಬಾರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 14, 2025, 09:21 AM IST
  • ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬಾರ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ
  • ಈ ನೀತಿಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ (2025-28) ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಈ ನಟಿಯನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! 59 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇರಲು ಈಕೆಯೇ ಕಾರಣ?
camera icon10
Salman Khan and Katrina Kaif
ಈ ನಟಿಯನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! 59 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇರಲು ಈಕೆಯೇ ಕಾರಣ?
ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 2400 ರೂ. ಇಳಿಕೆ! ಇದೆಂಷ್ಟಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
camera icon6
Gold
ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 2400 ರೂ. ಇಳಿಕೆ! ಇದೆಂಷ್ಟಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
ಈ ಪೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಇವರು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್ ನಟ..
camera icon6
Actor Shiva Rajkumar
ಈ ಪೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಇವರು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್ ನಟ..
ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ &quot;ಕಿಡ್ನಿ&quot; ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ..! ಮದ್ಯ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೂ ಕಾರಣ..
camera icon6
alcohol
ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ "ಕಿಡ್ನಿ" ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ..! ಮದ್ಯ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೂ ಕಾರಣ..
ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ! ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್‌..

andhra pradesh: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬಾರ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ (2025-28) ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 840 ಬಾರ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಾಟರಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಲಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾರ್ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಹರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರ್ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆ ಇದೆ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 10,000 ರೂ.. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 35 ಲಕ್ಷ ರೂ., 50,000 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 55 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಮುಂಬೈ ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯ: ಹೊಸ ನೀತಿಯು ಬಾರ್‌ಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ನೀತಿಯು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ವಿಸ್ತೃತ ಸಮಯಗಳು ಬಾರ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದತ್ತ ಗಮನ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮದ್ಯದಿಂದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮದ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೆನಪಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಗಳು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಬಾರ್ ಪರವಾನಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು (ಬಿಸಿಗಳು) ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವವರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ಈ ನೀತಿಯು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ID Liquor). ರಾಜ್ಯದ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಐಡಿ ಮದ್ಯ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೂ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಉಳಿದ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಮುಂಬೈ ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು: ಹೊಸ ಬಾರ್ ನೀತಿಯು ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕದಿಂದ 700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 99 ರೂ. ಮದ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಯನ್ನು 10 ರೂ.ನಿಂದ 100 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಸುವುದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 110 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹೊಸ ಬಾರ್ ನೀತಿಯು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಸ್ತೃತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯದ ನಿಷೇಧದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿಸುವತ್ತ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Andhra Pradesh bar policy 2025new excise policy APlottery system barsbar license feesmidnight bar permission

Trending News