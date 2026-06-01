One Household One Connection: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಪಿಜಿ (LPG) ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿಯಮವೊಂದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ ‘ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ’ (One Household, One Connection) ನಿಯಮ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ಹೊಂದುವುದನ್ನ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IOCL), ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (HPCL) ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (BPCL) ಜಂಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳನ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪತಿ-ಪತ್ನಿ, ಅವಿವಾಹಿತ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅವಲಂಬಿತ ಪೋಷಕರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಸೇವೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಡಬಲ್ ಬಾಟಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ (DBC) ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (PNG) ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ‘ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವೋಚರ್’ ಪಡೆದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮರುಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆದು ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದು, ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಎನ್ಜಿ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ದಂಡ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಸ್ಥಗಿತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿತರಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.