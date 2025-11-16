English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 8th pay commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: 157% ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ?

8th pay commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: 157% ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 70 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಾಭವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 16, 2025, 09:01 PM IST
  • ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ TORವನ್ನ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ
  • ಹೊಸ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ

Trending Photos

500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ-ಬುಧನಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon11
shani budh margi 2025 effects
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ-ಬುಧನಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ, ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಹಳದಿಲೋಹ
camera icon6
Gold Price Fall
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ, ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಹಳದಿಲೋಹ
ಆಭರಣ ರಫ್ತಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಡ್ಡಗಾಲು..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಖರೀದಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯ,
camera icon6
Gem and Jewellery Export Promotion Council
ಆಭರಣ ರಫ್ತಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಡ್ಡಗಾಲು..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಖರೀದಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯ,
ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..
camera icon6
this actress rejected salman khan movie
ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..
8th pay commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: 157% ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ?

8th pay commission Updates: ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ TOR ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 70 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಿತಿಯು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ

Add Zee News as a Preferred Source

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ನಿವೃತ್ತ) ರಂಜನ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಿತಿಯು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು, ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ವೇತನ ಅಂತರವನ್ನ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 5 ವರ್ಷಗಳ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, SBI, PNB, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?

ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ

ಇದು ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.8 ರಿಂದ 2.57ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

* ಅದು 1.8 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹಂತ 1ಕ್ಕೆ 18,000 ರೂ. → 32,400 ರೂ., ಹಂತ 2ಕ್ಕೆ 19,900 ರೂ. → 35,820 ರೂ., ಹಂತ 3ಕ್ಕೆ 21,700 ರೂ. → 39,060 ರೂ.
* ಅದು 2.57 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹಂತ 1ಕ್ಕೆ 18,000 ರೂ. → 46,260 ರೂ., ಹಂತ 2ಕ್ಕೆ 19,900 ರೂ. → 51,143 ರೂ., ಹಂತ 3ಕ್ಕೆ 21,700 ರೂ. → 55,769 ರೂ..
* ಇದರರ್ಥ - 80% ರಿಂದ 157%ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಹೊಸ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ (TA) ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ವೇತನ ಮಾಪನಗಳು

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯ ನಂತರ, ಹೊಸ ವೇತನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ವೇತನ ಮಟ್ಟಗಳು, ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

8th Pay Commission Latest Newscentral government employee salary hike8th cpc fitment factor calculationnew pay commission for central government employeesGovt employees

Trending News