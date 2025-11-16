8th pay commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: 157% ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ?

8th pay commission Updates: ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ TOR ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 70 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಿತಿಯು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ನಿವೃತ್ತ) ರಂಜನ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಿತಿಯು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು, ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ವೇತನ ಅಂತರವನ್ನ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 5 ವರ್ಷಗಳ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, SBI, PNB, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ
ಇದು ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.8 ರಿಂದ 2.57ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಅದು 1.8 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹಂತ 1ಕ್ಕೆ 18,000 ರೂ. → 32,400 ರೂ., ಹಂತ 2ಕ್ಕೆ 19,900 ರೂ. → 35,820 ರೂ., ಹಂತ 3ಕ್ಕೆ 21,700 ರೂ. → 39,060 ರೂ.
* ಅದು 2.57 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹಂತ 1ಕ್ಕೆ 18,000 ರೂ. → 46,260 ರೂ., ಹಂತ 2ಕ್ಕೆ 19,900 ರೂ. → 51,143 ರೂ., ಹಂತ 3ಕ್ಕೆ 21,700 ರೂ. → 55,769 ರೂ..
* ಇದರರ್ಥ - 80% ರಿಂದ 157%ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಹೊಸ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ (TA) ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಮಾಪನಗಳು
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯ ನಂತರ, ಹೊಸ ವೇತನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ವೇತನ ಮಟ್ಟಗಳು, ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ