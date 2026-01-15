NPS New Rules: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತ ಬದುಕು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯ ಇರಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಅಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA) ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಅಡಿ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಹಾಗು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA) ರಚಿಸುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವೇನೆಂದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA)ದ ಈ ನಡೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರನೂ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಜೀವನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಹಾಗು ಗುರಿ ಇರುತ್ತದೆ. 2047ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA)ದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 15 ಸದಸ್ಯರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಮಂಡಳಿಯ (IBBI) ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್. ಸಾಹೂ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು, ವಿಮಾ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ, ಹಣಕಾಸು, ವಿಮೆ, ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಹ್ಯ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಿತಿಯು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಶ್ವತ ಸಲಹಾ ಗುಂಪಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA)ದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ, NPSನಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ NPSನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಮಿತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಅಂದರೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು, ತಪ್ಪು ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಖಾತರಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ NPS ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಂತಾಗಿದೆ.