ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ.. ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ SUV ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

New Renault Kiger: ರೆನಾಲ್ಟ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಬ್-4 ಮೀಟರ್ SUV ಕಿಗರ್ನ 2025ರ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ದಿಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ SUV ಈಗ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್, ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನಂತಹ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 6.29 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ ಕಾರಿನ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ನೀವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 7.15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು RTO ಶುಲ್ಕಗಳು, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, EMI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ನೀವು ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕೈಗರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 6.15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವನ್ನು ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಸಾಲವನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 9% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಂತರ ಇಎಂಐ ಸುಮಾರು 12,000 ರಿಂದ 13,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಖರವಾದ ಇಎಂಐ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್, ಮೈಲೇಜ್: 2025ರ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು 1.0 ಲೀಟರ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಇದು ಸುಲಭ, ಸುಗಮ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ. ಎರಡನೆಯದು 1.0 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಎಂಜಿನ್ 19.83 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್ 20.38 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಸುರಕ್ಷತೆ: ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು 8-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟುಗಳು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ESC), ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS), ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಆಂಕರ್, ABS, EBDನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.