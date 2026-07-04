/ಕೇವಲ ₹4.53 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ Renault Kwid ಬಿಡುಗಡೆ: ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್‌, ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್‌!

2026 Renault Kwid Launched In India: ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸ 2026 Renault Kwid ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನ ₹4.53 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ Renault Kwid ಅನ್ನ Evolution ಮತ್ತು Climber ಎಂಬ ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಹಾಗೂ 5-ಸ್ಪೀಡ್ AMT (ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್) ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹಿಂದಿನ Authentic ಮತ್ತು Techno ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಮಾದರಿಯನ್ನ ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಹೊಸ Kwid ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 3D Renault ಲೋಗೊ, ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ವೀಲ್ ಕವರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯ "Kwid" ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ Kiger ಮಾದರಿಯ ಹೊಸ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೀಚರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ Renault ಹಲವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 8 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, Android Auto ಮತ್ತು Apple CarPlay ಬೆಂಬಲ, ಸೆಮಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಗಳು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಎಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಟಾಪ್ Climber ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS), ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ (AMT ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ), ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ABS ಜೊತೆಗೆ EBD ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ 1.0 ಲೀಟರ್, 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 69 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 92.5 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ CNG ಕಿಟ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ Renault Kwid ನೇರವಾಗಿ Maruti Alto K10, Maruti S-Presso ಮತ್ತು Tata Tiago ಸೇರಿದಂತೆ ಬಜೆಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವತ್ತ Renault ಗಮನಹರಿಸಿದೆ.