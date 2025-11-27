ಗೋಲ್ಡ್‌ ಲೋನ್‌ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ತರ ಸುದ್ದಿ..! ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ

New Rules for Gold Loan Borrowers: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾನ್–ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು (NBFC) ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸುಲಭ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ NBFC ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುಮಾರು 3,000 ಚಿನ್ನ–ಲೋನ್ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತಯಾರಾಗಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ₹14.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, NBFC ಗಳು ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ದ್ರವ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಐಐಎಫ್ಎಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ NBFC ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 1,800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿವೆ. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 2027 ರೊಳಗೆ 900 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಲ್ & ಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 200 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ದೊಡ್ಡ ನೆರವಾಯಿತು. IIFL ಪ್ರಕಾರ, 70% ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮದುವೆ, ಮನೆ ಸುಧಾರಣೆ, ತುರ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಳ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ 3 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ!ಕೈ ಸೇರುವ ಸ್ಯಾಲರಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಬೇಕು—ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್, ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಮುಂತಾದವು. ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಗೆ ₹8–20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಖೆಗಳು ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬರಲು 1.5–2 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ICRA ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ FY26 ರ ವೇಳೆಗೆ NBFCಗಳ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಆಸ್ತಿಗಳು 30–35% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣಬಹುದು. ದೇಶದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಚಿನ್ನವೂ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.