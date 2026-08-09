/ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್‌: ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್‌ ಕಟ್!?

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. LPG ಸಂಪರ್ಕದ e-KYC ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ e-KYC ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
LPG ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕಾಯದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ e-KYC ಮಾಡಬೇಕಾ?
LPG e-KYCಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಗಡುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕದ e-KYC ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಇಂಡೇನ್, ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ HP ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ KYC ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. e-KYC ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು.
e-KYC ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು?
e-KYC ಬಾಕಿ ಉಳಿದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪ್ರಯೋಜನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ LPG ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ LPG ವಿತರಕರು e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ “e-KYC ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ₹2,108 ಕೊಟ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು” ಎಂಬುದನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕರು ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ LPG ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ biometric Aadhaar authentication ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ e-KYC ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಹೌದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ e-KYC ಅಥವಾ Aadhaar authentication ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಇಂಡೇನ್ ಗ್ರಾಹಕರು IndianOil ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು Bharatgas ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು HP ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು HPCLನ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಃ authentication ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
e-KYC ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ LPG ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ.
ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. LPG ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ e-KYC/Aadhaar authentication ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಕೇಳಲಾಗುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ Aadhaar ಆಧಾರಿತ biometric ಅಥವಾ face authentication ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ e-KYC status ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ LPG ವಿತರಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ delivery personnel ಮೂಲಕವೂ biometric Aadhaar authentication ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ?
ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕರ ಶೋರೂಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ e-KYC status ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. KYC ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ LPG ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು:
1. ನಿಮ್ಮ LPG e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
2. KYC ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ಅಧಿಕೃತ LPG ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ authentication ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
3. ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
4. ನಿಮ್ಮ LPG ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು Aadhaar ವಿವರಗಳು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
5. ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ Aadhaar OTP, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ.
LPG e-KYC ಕುರಿತು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಗಡುವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಮಾಹಿತಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ LPG ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
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