English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಜನವರಿ 13ರಂದು ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ 2026 ಬಿಡುಗಡೆ: ಮಾರುತಿ-ಹುಂಡೈಗೆ ಟೆನ್ಶನ್!

ಜನವರಿ 13ರಂದು ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ 2026 ಬಿಡುಗಡೆ: ಮಾರುತಿ-ಹುಂಡೈಗೆ ಟೆನ್ಶನ್!

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV, ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ 2026 ಅನ್ನ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಈ SUV ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 4, 2026, 05:00 PM IST
  • ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ 2026 ಜನವರಿ 13ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ
  • ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ & ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  • ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್‌ಸೆಂಟ್ & ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ

Trending Photos

ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಫೇವರಿಸಂ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಮತ್ತೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್‌..!
camera icon6
Gilli
ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಫೇವರಿಸಂ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಮತ್ತೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್‌..!
ಶುಕ್ರ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
camera icon5
budh nakshatra gochar
ಶುಕ್ರ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
ಕಾವ್ಯಾನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಶಾಕ್‌ ಆಯ್ತು ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಸುದೀಪ್‌
camera icon6
Bigg Boss Kannada
ಕಾವ್ಯಾನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಶಾಕ್‌ ಆಯ್ತು ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಸುದೀಪ್‌
ಸಮುದ್ರದ ತೀರ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ.. ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್‌ ತೊಡಿಸಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ! ಯಾರದ್ದು ಮದುವೆ?
camera icon5
ಸಮುದ್ರದ ತೀರ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ.. ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್‌ ತೊಡಿಸಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ! ಯಾರದ್ದು ಮದುವೆ?
ಜನವರಿ 13ರಂದು ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ 2026 ಬಿಡುಗಡೆ: ಮಾರುತಿ-ಹುಂಡೈಗೆ ಟೆನ್ಶನ್!

Tata Punch Facelift 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ವಿಭಾಗವು ಹೊಸ ವೇಗವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ SUV, ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ 2026 ಅನ್ನ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈಗೆ ನೇರ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಬಹುದು. ಪಂಚ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ SUVಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದರ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಾರಾಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ

2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಐಸಿಇ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ಗೆ ಸಬ್-4 ಮೀಟರ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನೀಡಿತು. ನೆಕ್ಸಾನ್ ನಂತರ, ಪಂಚ್ ಕಂಪನಿಯ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಮಿಲೇನಿಯಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ..! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ..!

ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೋಟ  

ಸ್ಪೈ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹೌಸಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚ್ ಇವಿಯಂತೆಯೇ ಬಾನೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡಿಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಮುಂಭಾಗದ ನೋಟವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಛಾವಣಿ, ಸಂಯೋಜಿತ ಸೂಚಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ORVMಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಏರೋ-ಶೈಲಿಯ ಅಲಾಯ್ ಚಕ್ರಗಳು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗವು ಹೊಸ ಟೈಲ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್

ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನ ICE ಆವೃತ್ತಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಂಚ್ EV ಆವೃತ್ತಿಯು ಸುಧಾರಿತ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ನೀಡಬಹುದು, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು.. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 1,200 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು!

ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು

ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೊಸ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಟಾಟಾ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ  

ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ 2026ರ ಆಗಮನವು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್‌ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂದಂತಹ ಕಠಿಣ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Tata Punch Facelift 2026Tata PunchTata punch faceliftTata punch facelift launch date2026 Tata punch

Trending News