Tata Tiago Launch: ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಲು ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೋ (Tata Tiago) ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 28ರಂದು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಟಿಯಾಗೋ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೋನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್, ನವೀಕೃತ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಬಂಪರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾರಿನ ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಟಾಟಾ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೀಟ್ ಫಿನಿಷ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ Apple CarPlay ಮತ್ತು Android Auto ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮತ್ತು AMT ಗಿಯರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೋ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, ABS, ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬಲವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Maruti Suzuki Swift, Hyundai Grand i10 ಮತ್ತು Renault Kwid ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೋ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಟಿಯಾಗೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಾಹನ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.