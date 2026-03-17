New Tax Regime 2025: ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ; ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

2025ರ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮನ್ನಾ ಆಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 17, 2026, 05:33 PM IST
  • ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
  • ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ದರ ಮತ್ತು ಸರಳ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
  • 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಶೂನ್ಯ, ಹೊಸ ನಿಯಮ ತಿಳಿಯಿರಿ

New Tax Regime 2025: 2025ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು (HUF)ಗಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಇದು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. 4 ಲಕ್ಷದಿಂದ 8 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 5%, 8 ಲಕ್ಷದಿಂದ 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 10%, 12 ಲಕ್ಷದಿಂದ 16 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 15%, 16 ಲಕ್ಷದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 20%, 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ 24 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 25% ಹಾಗೂ 24 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ 30% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು

Total Income Rate of Tax
Upto ₹ 400000 Nil
From ₹400001 to ₹800000 5%
From ₹800001 to ₹1200000 10%
From 1200001 to ₹1600000 15%
From 1600001 to ₹2000000 20%
From 2000001 to 2400000 25%
Above 2400000 30%

ಇದಲ್ಲದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 60,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಯೋಗ್ಯ ಆದಾಯ 12 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆ ಶೂನ್ಯವಾಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ 12.75 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮನ್ನಾ ಸಿಗಬಹುದು. 

ಸೆಕ್ಷನ್ 156ರಡಿ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ

ಸನ್ನಿವೇಶ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಮೊತ್ತ
1. ಆದಾಯವು ರೂ.12 ಲಕ್ಷ ಮೀರದಿದ್ದರೆ.  ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಯ 100% ಅಥವಾ ರೂ.60,000/-, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು.

 2. ಆದಾಯವು ರೂ. 12 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದರೆ. (ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ).

a. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ (E) =  

ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ−12,00,000

ಬಿ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ> ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ 

 ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ= ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ−(ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ−12,00,000)
 

ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ಕಡಿತಗಳು (HRA, 80C, 80D ಇತ್ಯಾದಿ) ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು HUFಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಭಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

