New Tax Rules: ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ.. ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ?

New Tax Rules: ಇಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮ ಕೂಡ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ಆದಾಯ, ವೆಚ್ಚ, ಉಳಿತಾಯ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಹಿವಾಟುಗಳೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಅಂಶಗಳೇನು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಅನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2026 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗುವ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು? ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ?
* ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ಸರಳೀಕೃತಗೊಳಿಸಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
* ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಇನ್ ಕಮ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
* ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಬಳ, ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ?
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪರಿಣಾಮ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ. ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬದಲಾಗಬಹುದು?
ಹೋಮ್ ಲೋನ್, ಕಾರ್ ಲೋನ್, ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಾಲಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಬದಲಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ 130ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ವಾಹನಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಆಗಲಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.