  • New Tax Rules: ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ.. ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ?

New Tax Rules: ಇಂದಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಖಂಡಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ಆದಾಯ, ಉಳಿತಾಯಗಳೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 1, 2026, 01:23 PM IST
  • ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಲಾಗಬಹುದು?
  • ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ 3 ರೀತಿಯ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.
  • ಹೋಮ್ ಲೋನ್, ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಲವ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮದುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿಯರು ನೋ ಅನ್ನೋದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬಾಯ್ಸ್‌ ಫಸ್ಟ್‌ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಳಿ
camera icon6
MARRIAGE
ಲವ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮದುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿಯರು ನೋ ಅನ್ನೋದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬಾಯ್ಸ್‌ ಫಸ್ಟ್‌ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಳಿ
8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 15ರ ಹರೆಯದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
camera icon6
Vaibhav Suryavanshi 15 year old IPL player
8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 15ರ ಹರೆಯದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ಹೆನ್ನಾ ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್..‌ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗೋದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೆನ್ನಾ ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್..‌ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗೋದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
EPFO Rules: ನಿವೃತ್ತಿ, ಬಡ್ಡಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 5 ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
EPFO
EPFO Rules: ನಿವೃತ್ತಿ, ಬಡ್ಡಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 5 ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
New Tax Rules: ಇಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮ ಕೂಡ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ಆದಾಯ, ವೆಚ್ಚ, ಉಳಿತಾಯ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಹಿವಾಟುಗಳೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಅಂಶಗಳೇನು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಅನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2026 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗುವ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು? ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ?
* ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ಸರಳೀಕೃತಗೊಳಿಸಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
* ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಇನ್ ಕಮ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
* ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಡ್ಡಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 5 ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಬಳ, ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ?
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪರಿಣಾಮ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ. ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬದಲಾಗಬಹುದು?
ಹೋಮ್ ಲೋನ್, ಕಾರ್ ಲೋನ್, ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಾಲಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಬದಲಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ 130ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಏ.1ರಿಂದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ: ಈಗ ಐದಲ್ಲ.. ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ವಾಹನಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಆಗಲಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

