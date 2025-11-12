English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೋಲ್ ನಿಯಮ: ನಗದು ಪಾವತಿ ದುಬಾರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪಾವತಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ!

ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH) ನವೆಂಬರ್ 15, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೊಸ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 12, 2025, 09:59 PM IST
  • ಸಕ್ರಿಯ FASTag ಇದ್ದರೆ → ₹100 ಮಾತ್ರ
  • FASTag ಡಿಯಾಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ನಗದು ಪಾವತಿ → ₹200
  • ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ (UPI/ಕಾರ್ಡ್) → ₹125 ಮಾತ್ರ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೋಲ್ ನಿಯಮ: ನಗದು ಪಾವತಿ ದುಬಾರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪಾವತಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ!

ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿಯಮವೊಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH) ನವೆಂಬರ್ 15, 2025 ರಿಂದ ಹೊಸ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ನಗದು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಟೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ FASTag ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಹಾದುಹೋಗಿ ನಗದು ಪಾವತಿಸಿದ್ರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕ (2 ಪಟ್ಟು) ಪಾವತಿಸಬೇಕು.ಆದರೆ ಅದೇ ಚಾಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ (UPI, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ವಾಲೆಟ್) ಪಾವತಿಸಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 1.25 ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

ಉದಾಹರಣೆ:

  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ₹100 ಇದ್ದರೆ
    • ಸಕ್ರಿಯ FASTag ಇದ್ದರೆ → ₹100 ಮಾತ್ರ
    • FASTag ಡಿಯಾಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ನಗದು ಪಾವತಿ → ₹200
    • ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ (UPI/ಕಾರ್ಡ್) → ₹125 ಮಾತ್ರ

ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸುವುದು, ನಗದು ವಹಿವಾಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ?

FASTag ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ತಂದಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅಂತಹವರು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕ ತೆರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 25% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

FASTag ಡಿಯಾಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗದಂತೆ KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ FASTag ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ!

Toll rules in indiaToll plaza rules 24 hoursNHAI Guidelines for toll plazaPay toll rules in indiaNew toll rules in india

