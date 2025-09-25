Aply credit card : ಇಂದು, ಅನೇಕ NBFCಗಳು, ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು, ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? : ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮರುಪಾವತಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಪಿಂಚಣಿ : ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರು? : ಕನಿಷ್ಠ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 750+ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು
- ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
- ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
- ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳು
- ಯುಟಿಲಿಟಿ ರಶೀದಿ (ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ)
- ಸಂಬಳ ರಸೀದಿಗಳು (ಸಂಬಳ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ)
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? : ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು, NBFCಗಳು ಅಥವಾ ಸಹ-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ನೋಡಿ. ವಯಸ್ಸು, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಇತಿಹಾಸದಂತಹ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಅರ್ಹತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್, ಆದಾಯ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್/ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಕಂಪನಿಯು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ತಕ್ಷಣ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.