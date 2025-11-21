English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆ: ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದ ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ತರುವ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

Nov 21, 2025
  • ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ & ಅದರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನ ಮಿತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ

EPFO Wage Ceiling Hike: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನ ಮಿತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ. ಇದೆ.

ಇಪಿಎಫ್ ಮಿತಿಯನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಆಗ ಅದನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 6,500 ರೂ.ಗಳಿಂದ 15,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2014ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌... ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ,15,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಮಿತಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕಡ್ಡಾಯ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೇರಲು ಅಥವಾ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ವೇತನವು ಸಹ ಮಿತಿಯನ್ನ ದಾಟುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನ 25,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಅನುಮೋದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆಂತರಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿತಿಯನ್ನ 10,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಪಿಎಫ್ ಮಿತಿಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹರಿದ ನೋಟುಗಳು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..? ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಇಂದು ನಾವು ಇಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇಪಿಎಫ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ: ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದ 12% ಇಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಕಂಪನಿಯು 12% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8.33% ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS) ಗೆ ಮತ್ತು 3.67% ಇಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮಿತಿಯನ್ನ 25,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಿದರೆ, ಅದು ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ... 15,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ 25,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 25,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಇಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. Zee Kannada News ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

