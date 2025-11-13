PSU Banks Merger: ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು (ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು) ಹೊಂದಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಲೀನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಆಸ್ತಿಗಳ (ಎನ್ಪಿಎ) ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು 2017 ರಿಂದ ಮೆಗಾ ವಿಲೀನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಲೀನದಿಂದಾಗಿ, 27 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 12 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2017 ರಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಆರು ಸಹವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡವು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಪಿಎನ್ಬಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತಹ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಲೀನಗೊಂಡವು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಲೀನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಐಒಬಿ), ಯುಕೊ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮುಂದಿನ ವಿಲೀನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಭವಿಷ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ವಿಲೀನಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಈ ವಿಲೀನ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಬಿಐ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಐಒಬಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಎಸ್ಬಿಐ, ಪಿಎನ್ಬಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗಾ ಪಿಎಸ್ಯುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿಲೀನಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 10, 2025 ರಂದು, ನಿಫ್ಟಿ ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಮಿಶ್ರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಆ ದಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 0.16% ರಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿಯಿತು. ಆರು ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 0.42 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಬುಲ್ ಆಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ 0.4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿತು. ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಎ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವು ಬಂಡವಾಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.