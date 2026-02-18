₹81,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ NGT ಅನುಮೋದನೆ: ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

Great Nicobar Mega Infrastructure Project
: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ (NGT) ಆರು ಸದಸ್ಯರ ವಿಶೇಷ ಪೀಠವು ಸೋಮವಾರ 81,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಮೆಗಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿಯಲ್ಲಿ "ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ" ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು "ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ" ಎಂದು NGT ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. NGT ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು, "ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವ" ಮತ್ತು NGTಯ 2023ರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ರಚಿಸಲಾದ ಉನ್ನತ-ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಿತಿಯು ಪರಿಹರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟು!
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 166 ಚದರ KM ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯು 130 ಚದರ KM ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದರು, ಸಮಗ್ರ ಪಟ್ಟಣ, ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು 450-MVA ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ನಿಕೋಬಾರಿ ಸಮುದಾಯದವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಭೂಮಿಯಿಂದ (2004ರ ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ನಾಶವಾದ) ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಡುವೆಯೂ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
6 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಿಶೇಷ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ?
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶೇಷ ಪೀಠವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸದಸ್ಯರಾದ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತಜ್ಞ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎ.ಸೆಂಥಿಲ್ ವೆಲ್, ಅಫ್ರೋಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದ್ವೀಪ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ICRZ) ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ "ಸಮತೋಲಿತ ವಿಧಾನ"ದ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿತು.
ಸರ್ಕಾರ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿಯಲ್ಲಿ "ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ" ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು NGT ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಲೆದರ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮುದ್ರ ಆಮೆ, ನಿಕೋಬಾರ್ ಮೆಗಾಪೋಡ್, ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಮೊಸಳೆ, ರಾಬರ್ ಏಡಿ, ನಿಕೋಬಾರ್ ಮಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪದ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು NGT ಗಮನಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮರಳಿನ ಕಡಲತೀರ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಾರದು!
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಸವೆತ ಅಥವಾ ತೀರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಮರಳಿನ ಕಡಲತೀರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ದ್ವೀಪದ ತೀರಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಯೋಜನೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪವು ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳವು ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ key player ಆಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಕಟ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.