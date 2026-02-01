ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Nirmala sitharaman saree political message for tamilnadu: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಬರುತ್ತದೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು.. ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ 'ಬಜೆಟ್ ಸೀರೆ'. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲು ಅವರು ಧರಿಸುವ ಸೀರೆ ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡು ಅಲ್ಲ.. ಅದು ಮೌನ ಸಂದೇಶ. ಭಾರತೀಯ ಕೈಮಗ್ಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರ ರಾಜಕೀಯ ಗಮನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ 2026 ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ನೋಟ ಹೇಗಿದೆ? ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಯಿರಿ
*ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 'ನೇರಳೆ' ಗೌರವ
ಈ ಬಾರಿ, 2026 ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗಾಗಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 'ಕಾಂಚಿಪುರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ'ಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಜವಾದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚೆಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಾಢ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರೆ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ದಾರದ ಕೆಲಸವು ಸೀರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ 'ಕಟ್ಟಂ ಕಾಂಜೀವರಂ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದು ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಕೈಮಗ್ಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಸೀರೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಧುಬನಿ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಫ್-ವೈಟ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ದುಲಾರಿ ದೇವಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಮೀನು ಮತ್ತು ಕಮಲದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸೀರೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೈಮಗ್ಗದ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಮೆಜೆಂಟಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಂಗಳಗಿರಿ ಹತ್ತಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಅದೇ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 'ಕಾಂತ' ಕಸೂತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೀಲಿ ಟಸ್ಸರ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
2023 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಥಗಳು ಮತ್ತು ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ಕಸುತಿ' ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ 'ಇಲ್ಕಲ್' ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಡಿಶಾದ ತುಕ್ಕು-ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಬೊಮ್ಕೈ ಸೀರೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕತ್ (ಕೆಂಪು-ಬಿಳಿ) ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೇಕಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಮಂಗಳಗಿರಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಬಹಿ ಖಾತಾ' (ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳು) ಹೊರತಂದರು.
*ಇದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲ.."ಸ್ಥಳೀಯ" ಭಾವನೆ
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಸೀರೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ "ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಗಾಯನ" ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. ಅವರು ಧರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀರೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆ (GI ಟ್ಯಾಗ್) ಹೊಂದಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗವಿದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳದೆಯೇ ಹೇಳಬಲ್ಲರು. ಬಜೆಟ್ ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ
ಆದರೂ ಒಂದೆಡೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, 2026 ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗಾಗಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 'ಕಾಂಚಿಪುರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ'ಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಜವಾದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ..
