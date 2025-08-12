ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಸೇ ಭಗ್ನ..

nirmala sitharaman: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು
ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎನ್ಪಿಎಸ್) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ( ಒಪಿಎಸ್ ) ಮರಳಿ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸೋಮವಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ನೌಕರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಮರಳಿ ತರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ"ಯಿಂದಾಗಿ OPS ಮರಳಿ ತರುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: NPS ಎಂದರೇನು?
- ಜನವರಿ 1, 2004 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ (ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತ ಕೊಡುಗೆ ಆಧಾರಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯೇ NPS.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು NPS ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಅಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು.
- ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಯುಪಿಎಸ್) ಅನ್ನು ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ: ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
- NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ UPS ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಥತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ CCS (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ಅಥವಾ CCS (ಅಸಾಧಾರಣ ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2023 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 24, 2025 ರಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಯುಪಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.
- ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸರಾಸರಿ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಖಾತರಿಯ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. 25 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತ ಪ್ರಯೋಜನ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.
