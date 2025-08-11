ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಈ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

new income tax bill: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆ 2025 ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಮಸೂದೆ, 2025 ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆ 2025 ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ನಂತರ ಲೋಕಸಭೆಯ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ದಿನದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸೋಮವಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆ 2025 ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 1961 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆ 2025 ರ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆ 2025 ರಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ವೈಜಯಂತ್ ಪಾಂಡಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆ 2025 ರ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಸರ್ಕಾರವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆ 2025 ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ಅನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಮಸೂದೆ, 2025 ರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು 285 ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ 4,584 ಪುಟಗಳ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 566 ಸಲಹೆಗಳು/ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಸೂಚಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಸೂದೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಸೂಚಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 115BAA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 148 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) ವಿಶೇಷ ದರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೇಲಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 80M ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು.
ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತಾದ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮಿತಿಯು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಶೂನ್ಯ ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
