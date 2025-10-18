ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. 54 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ! ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ..

GST rate cut: ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಧನ್ತೇರಸ್ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಇದ್ದರು. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಸಭೆಯು ಗಮನಹರಿಸಿತು.
ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಚಿವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಿವೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಶಾಂಪೂದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳವರೆಗೆ 54 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯು ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಾಲು, ಸಿಮೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರುಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ತೆರಿಗೆ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ವರ್ಷ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಳಕೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜನರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವರ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ..
ಜೊತೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನವರಾತ್ರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 20 ರಿಂದ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವು ಎರಡಂಕಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ರಫ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿವರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತವು ಜನರ ಖರ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.