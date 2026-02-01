Budget 2026: 75 ವರ್ಷಗಳ ಬಜೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ! ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್?

Budget 2026: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ 2026–27ರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣವು 75 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿ ಘೋಷಣೆಗಳ ವಿವರವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿರುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ 2026ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಭಾಷಣದ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ತಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿರಲಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ದೂರಗಾಮಿ ಆರ್ಥಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಘೋಷಣೆ, ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಜೆಟ್ ಅಂಶಗಳೂ ಇರಲಿವೆ.