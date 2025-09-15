English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನ

2025 ರ ನಡುವೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರ ಗುಂಪುಗಳು OPS ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು  ಮುಂದಿಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ.  ಇದೀಗ ಸರಕಾರೀ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 15, 2025, 10:13 AM IST
  • ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆ
  • OPS ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಲುವೇನು?
  • ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ

ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನ

ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆ. OPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ವೇತನದ 50% ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA)ಯಂಥಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಡಾ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಸರಳವಾದ ಪೇ-ಆಸ್-ಯು-ಗೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರು ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದಾಯದಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 

ಇದಲ್ಲದೆ, ಜನವರಿ 1, 2004 ರಿಂದ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 1, 2004 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ OPS ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold price today: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..

OPS ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಲುವೇನು? : 
2025 ರ ನಡುವೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರ ಗುಂಪುಗಳು OPS ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು  ಮುಂದಿಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೊಂದಿಗೆ NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. OPSಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ UPS, ಖಚಿತವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51,480 ರೂ., ಪಿಂಚಣಿ 25,740 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ

ಸಂಬಂಧಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು : 
ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಯುಪಿಎಸ್)
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ NPS ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ UPS ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು NPS ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯುಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೂಲ ವೇತನದ 50% ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ಆಗಿದೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, OPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮರಣ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ನೌಕರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು UPSನಲ್ಲಿಯೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

