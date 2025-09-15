ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನ

ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆ. OPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ವೇತನದ 50% ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA)ಯಂಥಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಡಾ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಸರಳವಾದ ಪೇ-ಆಸ್-ಯು-ಗೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರು ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದಾಯದಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಜನವರಿ 1, 2004 ರಿಂದ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 1, 2004 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ OPS ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
OPS ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಲುವೇನು? :
2025 ರ ನಡುವೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರ ಗುಂಪುಗಳು OPS ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೊಂದಿಗೆ NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. OPSಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ UPS, ಖಚಿತವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು :
ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಯುಪಿಎಸ್)
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ NPS ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ UPS ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು NPS ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯುಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೂಲ ವೇತನದ 50% ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, OPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮರಣ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ನೌಕರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು UPSನಲ್ಲಿಯೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.