  DA hike : ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ನಂತರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ? ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..! ಕಾರಣವೇನು?

DA hike : ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ನಂತರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ? ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..! ಕಾರಣವೇನು?

DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ವಾರಗಳು ಬಂದಂತೆ ಡಿಎ (Dearness Allowance) ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ನಂತರ ಡಿಎ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 30, 2025, 12:02 PM IST
  • ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ
  • ಜನವರಿ 2025ರ ಮೊದಲ DA ಹೈಕ್ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಠಿ ಇದೆ.

DA hike : ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ನಂತರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ? ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..! ಕಾರಣವೇನು?

DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ DR ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಡಿಎ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದರೂ, ಅದರ ToR (Terms of Reference) ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಆಯೋಗವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ 18 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಅನುಮೋದನೆಗೂ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ.. ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಲವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ – 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಎ ಏರಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ? ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಹಳೆಯ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಡಿಎ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಡಿಎ ಏರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಡಿಎ 58% ಆಗಿದೆ. ಡಿಎ 50% ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಡಿಎ ಮತ್ತೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ವೇತನದ ಮೂಲ ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡು ಲಕ್ಷ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬಿಳಿ ಲೋಹ! ಈಗಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ DA ಹೈಕ್ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಠಿ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 1.20 ಕೋಟಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಂತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ — 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಬಂದರೂ, ಬರಲಿಲ್ಲರೂ, ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.

da hike 20268th Pay CommissionDearness Allowance News7th cpc cycle end8th cpc tor

