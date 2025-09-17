English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ATM ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗರಿಗರಿ ನೋಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದು !

ನಗದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಎಟಿಎಂ ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 17, 2025, 02:25 PM IST
  • ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ
  • ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಎಟಿಎಂಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಕಷ್ಟ

ATM ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗರಿಗರಿ ನೋಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದು !

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಗದು  ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ನಗದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಎಟಿಎಂ ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು  ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಟಿಎಂಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. QR ಕೋಡ್ ಒಂದು ಖಾತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆಯೇ, QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 60 ತಿಂಗಳು ಮಾಸಿಕ ₹11,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ?

UPI ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು :
UPI ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ.  ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI)ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಿಂದ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವರದಿಗಾರರಿಂದ (BC) ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ.

ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ  : 
ಪ್ರಸ್ತುತ, UPI ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಕೆಲವು UPI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ATMಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಿತಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2,000. ಆದರೂ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 2 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ವರದಿಗಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : EPFO: ವಿಚ್ಚೇದನ ನಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ PF ಹಣ?

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? : 
QR ಕೋಡ್‌ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, BC ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, 10,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

