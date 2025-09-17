ATM ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗರಿಗರಿ ನೋಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದು !

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಗದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಎಟಿಎಂ ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಟಿಎಂಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. QR ಕೋಡ್ ಒಂದು ಖಾತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆಯೇ, QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ.
UPI ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು :
UPI ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI)ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವರದಿಗಾರರಿಂದ (BC) ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ :
ಪ್ರಸ್ತುತ, UPI ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಕೆಲವು UPI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ATMಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಿತಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2,000. ಆದರೂ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 2 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ವರದಿಗಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? :
QR ಕೋಡ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, BC ಔಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, 10,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.