English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

CAಯ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ :ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು, ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 10, 2025, 03:09 PM IST
  • ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ.
  • ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರ ಗಡುವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
  • ಈ ಗಡುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ

Trending Photos

ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತು
camera icon6
EPS
ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತು
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಜೆಟ್‌ ಒಡತಿ, ಈಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ 900 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ
camera icon9
Aishwarya Rai
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಜೆಟ್‌ ಒಡತಿ, ಈಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ 900 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ
ಈ ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕುಬೇರ ಕುಲದವರು... ಇವರ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ! ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು!
camera icon11
lucky birth date
ಈ ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕುಬೇರ ಕುಲದವರು... ಇವರ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ! ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಇವರೇ ನೋಡಿ.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಒಡೆಯ!
camera icon9
Bigg Boss real owner
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಇವರೇ ನೋಡಿ.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಒಡೆಯ!
CAಯ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ :ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರ ಗಡುವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಈ ಗಡುವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು, ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ.  ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಲಾಖೆಯು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎರಡು ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಾದ AIS ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು iOS ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ITR ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : EPFO ಕೇವಲ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಉಳಿತಾಯವಲ್ಲ: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಈ 5 ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಂತಗಳು : 
ಹಂತ 1- ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.  ಫಾರ್ಮ್ 16, ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಮತ್ತು AIS (Annual information Statement) ಅನ್ನು  ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಪುರಾವೆ (LIC, ELSS, PPF ಇತ್ಯಾದಿ), ಇತರ ಆದಾಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.  

ಹಂತ 2- ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಸೆಸ್ : ಪ್ಯಾನ್, ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರ ID ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ OTPಯಂಥಹ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇರುತ್ತದೆ.   ಇದು ವೆರಿಫಿಕೆಶನ್ ಗಾಗಿ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್‌ ಇದ್ದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ... ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಈ ದಿನದಂದು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ!

ಹಂತ 3-  ಪ್ರಿ ಫೈಲ್ಡ್  ಡೇಟಾ ರಿವ್ಯೂ : ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ AIS ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರಾಂಶ (TIS - Tax payers information summary) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ  ಬ್ಯಾಂಕ್, ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ವಿವರಗಳಂತಹ ಮೊದಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಹಂತ 4- ITR ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲ - ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ, ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು, ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ITR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾದ ITR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 5-  ಎಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್ :  ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸೇರಿಸಿ.

ಹಂತ 6- ಇ ವೆರಿಫಿಕೆಶನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಮಿಶನ್ : ರಿಟರ್ನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಆಧಾರ್ OTP, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ITR ಅನ್ನು ಇ- ವೆರಿಫಿಕೆಶನ್  ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ 'ಹಳದಿ ಲೋಹ': ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ

ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ :
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿವೆ. . ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ   ಸ್ವತಂತ್ರೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ Clear tac, tacbuddy,myitreturnನಂಥಹ  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

income taxIncome Tax returnIncome Tax Return fileeasy way to file ITRITR file through Mobile

Trending News