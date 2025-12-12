ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಕೊನೆಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಬಂತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

EPFO New Rules: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ? ಅಥವಾ ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ? ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಗೊಂದಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು 1995ರ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಯಾರಾ 12(7)ರ ಅನ್ವಯ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟರೆ 58 ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಆತನ ವಯಸ್ಸು 58 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 4ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
EPF ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಕನಿಷ್ಟ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 7,500 ರುಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ.