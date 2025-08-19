'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಲ್ಲ': ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಎನ್ಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಒಪಿಎಸ್) ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸೋಮವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಖಜಾನೆಗೆ ಭಾರವಾಗುವಂತಹ ಅನಿರ್ವಹಣೀಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಎನ್ಪಿಎಸ್) ಎಂದರೇನು?
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಜನವರಿ 1, 2004 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರಿಗೆ (ಸೇನಾಪಡೆಯವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಆಧಾರಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.ನೌಕರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಹಿತಾಸಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಯುಪಿಎಸ್) ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಮರ್ಥನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಯುಪಿಎಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಡಿಯ ನೌಕರರು, ಸೇವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಣ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಎಸ್ (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು 2021 ಅಥವಾ ಸಿಎಸ್ಎಸ್ (ವಿಶೇಷ ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು 2023ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 24, 2025 ರಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿತು. ಯುಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನೌಕರರಿಗೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲು ಕೊನೆಯ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಖಾತರಿಯಾದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 25 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೇವಾವಧಿಯವರಿಗೆ, ಪಿಂಚಣಿಯು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ತಿಳಿಸಿದರು.ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.