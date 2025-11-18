English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭ..!

ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭ..!

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 18, 2025, 03:27 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ
  • ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,000 ರೂ.ದಿಂದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು
  • ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 7.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ

ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭ..!

Kisan Vikas Patra: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಲು, ನೀವು ಈಗಿಂದಲೇ ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಆ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರೇ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ನೀಡುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ನೀವು ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೇವಲ 1,000 ರೂ.ದಿಂದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 7.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸುಮಾರು 115 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ (9 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 7 ತಿಂಗಳುಗಳು) ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.

==> ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರು ಜನರು ಜಂಟಿ ಖಾತೆದಾರರಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು
==>  ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮೂಲಕ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಬಹುದು.
==>  ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.
==>  ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ, ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆಗಳಂತಹ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ

==>  ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2.5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು
==>  ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ KVP ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣವಿದ್ರೆ ಸಾಲದು.. ಈ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್‌ಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

