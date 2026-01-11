ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 13999 ರೂ ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 300MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್..!  ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ನವದೆಹಲಿ: ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.ಹೌದು, ಈಗ ನೋಕಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನೋಕಿಯಾ NX 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಈ ಪೋನ್ ಈಗ ಕೇವಲ 13,999 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 300MP ZEISS ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 5G ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಈ ಫೋನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ವೇಗದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಹೈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ, ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ A15 ಅಥವಾ ಮೊಟೊರೊಲಾ G54 ನಂತಹ ಇತರ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇದು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಕಿಯಾ NX 5G ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಫೋನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ದೊಡ್ಡ ಸುತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ DSLR ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಫೋನ್, ಸಣ್ಣ ಡ್ರಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೀರುಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಪೋನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಒದರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.8 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಫುಲ್ HD ಪ್ಲಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದ, ವೀಡಿಯೊ ನೋಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪರದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಆಪ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. HDR ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ 300MP ZEISS ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಉನ್ನತ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಗುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪರೂಪ. ಫೋಟೋಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬಿನ್ನಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್, 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮತ್ತು 50MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 4K ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 6-ಸರಣಿಯ 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈ ಫೋನ್ನ ಹೃದಯವಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಾದ ಕಾಲ್ಗಳು, ಚಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಲೈಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಭಾರತದ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ ನಂತಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ 5G ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಭಾರೀ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಬಳಸಬಹುದು. 65W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 50% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.
ಹಲವು ಉನ್ನತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿರುವ ಈ ಪೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಕಿಯಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.