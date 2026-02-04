ದುಬೈ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ʼಚಿನ್ನʼ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ..!

Gold In Cheap Rate: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಂತೂ ದುಬೈ ಅಲ್ಲ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ʼದುಬೈʼ ಅನ್ನು ʼಚಿನ್ನದ ನಗರʼ ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಟ್ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ದುಬೈ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ತಾಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಬೈ ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನ ದೊರೆಯುವ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?
ಅಮೇರಿಕ:
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಮೇಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹15905 ಇದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹15078ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹ 12317 ಆಗಿದೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರ:
ಅಮೆರಿಕದ ನಂತರ, ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹14,300 ರೂ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 12,845 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ:
ಅಮೇರಿಕಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹15000.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ದುಬೈ, ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.