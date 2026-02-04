English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ದುಬೈ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ʼಚಿನ್ನʼ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ..!

ದುಬೈ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ʼಚಿನ್ನʼ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ..!

Gold Rate: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ದುಬೈ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 4, 2026, 08:15 PM IST
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ
  • ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ.
  • ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ದುಬೈ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ʼಚಿನ್ನʼ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ..!

Gold In Cheap Rate: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಂತೂ ದುಬೈ ಅಲ್ಲ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ʼದುಬೈʼ ಅನ್ನು ʼಚಿನ್ನದ ನಗರʼ ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಟ್‌ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ದುಬೈ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ತಾಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಬೈ ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನ ದೊರೆಯುವ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?
ಅಮೇರಿಕ: 
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಮೇಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹15905 ಇದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹15078ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹ 12317 ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕೊನೆಗೂ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್! ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ?

ಸಿಂಗಾಪುರ:
ಅಮೆರಿಕದ ನಂತರ, ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹14,300 ರೂ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 12,845 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ:
ಅಮೇರಿಕಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹15000. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಚೀನಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ: ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ

ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ದುಬೈ, ಭೂತಾನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

