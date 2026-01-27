English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPF vs VPF: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ನಿಗದಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗಾಗಿ (EPF) ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಪಿಎಫ್‌ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಜೀವನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು.. ಈ ವೇಳೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ ಅಲ್ಲ.. ವಿಪಿಎಫ್‌ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 27, 2026, 01:19 PM IST
  • ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪಿಎಫ್‌ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಆದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಕೇವಲ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ
  • ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದರೆ ವಿಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇನ್ಮುಂದೆ EPF ಅಲ್ಲ VPF.. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈತುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಯೋಜನೆ!

EPF vs VPF For Best Retirement Fund: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇಪಿಎಫ್ (EPF) ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಪಿಎಫ್ (VPF) ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಪಿಎಫ್‌ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೂ ವಿಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ.. ಇಪಿಎಫ್‌ ಹಾಗೂ ವಿಪಿಎಫ್‌ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ...

ಇಪಿಎಫ್‌ ಎಂದರೇನು? 
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಇಪಿಎಫ್‌ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯೂ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯವವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬದುಕು ಸದಾ ಚಿಂತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ವಿಪಿಎಫ್) ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ವಿಪಿಎಫ್)?
ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ವಿಪಿಎಫ್) ಇಪಿಎಫ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಗೂ ವಿಪಿಎಫ್‌ಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಇಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ವೇತನದ 12% ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು (ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ವಿಪಿಎಫ್‌ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPS-95 ಪಿಂಚಣಿ.. ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ! ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ!
 
ವಿಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು?
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ವಿಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಬಹುದು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ರಿಟರ್ನ್‌ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು?
ವಿಪಿಎಫ್‌ ಕೊಡುಗೆಗೂ ಸಹ ಇಪಿಎಫ್‌ನಂತೆಯೇ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಹಾಗೂ ವಿಪಿಎಫ್‌ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 8.25% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

ವಿಪಿಎಫ್‌ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? 
ಇಪಿಎಫ್‌ನಂತೆ ವಿಪಿಎಫ್‌ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸಲು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ವಿಪಿಎಫ್‌ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ (EPF ಮತ್ತು VPF ಕೊಡುಗೆಗಳು) ₹2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ, ಈ ಮಿತಿ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಸತತ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಈ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯು ಸಹ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಖರೀದಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?

ವಿಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ?
ವಿಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಪಿಎಫ್‌ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆಂದಾಗ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿವೃತ್ತ ಯೋಜನೆಗಾಗಿಯೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಪಿಎಫ್‌ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.  

ವಿಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಯಾರು? ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು?
ವಿಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆದಾರರು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ HR ಅಥವಾ ವೇತನದಾರರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದಿಂದ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಿದಾಗ ವಿಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಂತೆಯೇ ವಿಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಹ 
ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿದ್ದು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್‌ ಆಗಿ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ,  UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ DigiLocker ಮೂಲಕವೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಮಹತ್ವದ ನಡೆ: ಪಿಎಫ್‌ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ

VPF ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರುತ್ತಿರುವ ದರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, EPF ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. VPF ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯವು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, VPF ಅನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQs)
1. VPF ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?
ವಿಪಿಎಫ್‌ ಇಪಿಎಫ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆದಾರರು ವಿಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

2. ವಿಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ?
ಇಲ್ಲ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ವಿಪಿಎಫ್‌ ಅನ್ನು ಅನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಪಿಎಫ್‌ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

3. VPF ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ?
ಹೌದು, ಆದರದು ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿ-ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ VPF ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.

4. ಇಪಿಎಫ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಪಿಎಫ್ ಇರುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ?
ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಿಪಿಎಫ್‌ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

5. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಾಗ ವಿಪಿಎಫ್‌ ಮೊತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ವಿಪಿಎಫ್‌ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇಪಿಎಫ್‌ನಂತೆಯೇ ವಿಪಿಎಫ್‌ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

